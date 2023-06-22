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15:30 (мск), источник: ТАСС

Провокации Киева, День Победы в Молдавии и некорректный перевод. Темы брифинга Пескова

Развитие конфликта на Украине — удары и контрнаступление ВСУ, провокации Киева, — а также отмена Кишиневом празднования Дня Победы и проблема перевода слов президента РФ Владимира Путина стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле, в настоящий момент он возлагает венок на Могилу Неизвестного солдата.

Путин уже провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

У президента запланировано «еще одно мероприятие», приуроченное к Дню памяти и скорби.

После 14:00 мск глава государства примет премьер-министра Катара Мухаммеда Аль Тани. «Речь идет о весьма широком и даже многообещающем двустороннем сотрудничестве», в том числе по линии «стабилизации справедливых цен на энергоресурсы».

Об ударе по Чонгарскому мосту

«Это вопрос министерства обороны».

Об оценке украинского контрнаступления

«О неудачах [украинских сил] все-таки должны говорить профессионалы, то есть наши военные».

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе — это очевидно».

Об обвинении РФ в подготовке теракта на ЗАЭС

Слова украинского президента о якобы подготовке российской стороной теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС — «это очередная ложь». «Были контакты с МАГАТЭ на месте», агентство дало высокую оценку российским специалистам.

РФ и МАГАТЭ продолжают контакты, заинтересованы в них. «Все остальное — ложь».

Об отмене Дня Победы в Молдавии

«Относимся чрезвычайно негативно». «Подобные решения, конечно, очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии». Решение «вызывает искреннее разочарование».

О некорректной передаче слов президента РФ британскими газетами

Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление.

«Основной смысл они поняли», хотя и перевели слова Путина «Хрен им» как «пусть отправляются в ад».

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