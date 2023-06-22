Провокации Киева, День Победы в Молдавии и некорректный перевод. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле, в настоящий момент он возлагает венок на Могилу Неизвестного солдата.
Путин уже провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
У президента запланировано «еще одно мероприятие», приуроченное к Дню памяти и скорби.
После 14:00 мск глава государства примет премьер-министра Катара Мухаммеда Аль Тани. «Речь идет о весьма широком и даже многообещающем двустороннем сотрудничестве», в том числе по линии «стабилизации справедливых цен на энергоресурсы».
«О неудачах [украинских сил] все-таки должны говорить профессионалы, то есть наши военные».
«Что касается возможного разлада в коллективном Западе — это очевидно».
Слова украинского президента о якобы подготовке российской стороной теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС — «это очередная ложь». «Были контакты с МАГАТЭ на месте», агентство дало высокую оценку российским специалистам.
РФ и МАГАТЭ продолжают контакты, заинтересованы в них. «Все остальное — ложь».
«Относимся чрезвычайно негативно». «Подобные решения, конечно, очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии». Решение «вызывает искреннее разочарование».
«Основной смысл они поняли», хотя и перевели слова Путина «Хрен им» как «пусть отправляются в ад».