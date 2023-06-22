В Мексике после засухи из-под воды показался древний храм Раньше до него плыли на лодке, теперь можно легко подойти пешком.
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
14:42 (мск), источник: Ведомости

На сегодняшний день рекрутировано 52 000 добровольцев

На сегодняшний день контракты с Министерством обороны подписали 114 000 человек, набрано 52 000 добровольцев, заявил министр оборонного ведомства Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день, если говорить о формировании резервов по контракту, на вот сегодняшнее утро набрано 114 000 человек, это по прямому контакту, и плюс к этому 52 000 — это добровольцы. По добровольцам хочу отметить их высочайшую мотивацию», — сказал он.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что число добровольческих формирований, подписавших контракты с оборонным ведомством, уже превысило 20.

Эти контракты определяют правовое регулирование и деятельность таких отрядов в зоне проведения спецоперации, а также распространяют на всех добровольцев и членов их семей государственные меры соцзащиты и поддержки, добавили в Минобороны.

10 июня стало известно, что Шойгу подписал приказ о заключении добровольческими отрядами до 1 июля контракта с Минобороны. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», пояснили в ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации. Главное
Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-Запада
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирШойгу Сергей