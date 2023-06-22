На сегодняшний день рекрутировано 52 000 добровольцев

«На сегодняшний день, если говорить о формировании резервов по контракту, на вот сегодняшнее утро набрано 114 000 человек, это по прямому контакту, и плюс к этому 52 000 — это добровольцы. По добровольцам хочу отметить их высочайшую мотивацию», — сказал он.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что число добровольческих формирований, подписавших контракты с оборонным ведомством, уже превысило 20.
Эти контракты определяют правовое регулирование и деятельность таких отрядов в зоне проведения спецоперации, а также распространяют на всех добровольцев и членов их семей государственные меры соцзащиты и поддержки, добавили в Минобороны.
10 июня стало известно, что Шойгу подписал приказ о заключении добровольческими отрядами до 1 июля контракта с Минобороны. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», пояснили в ведомстве.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.