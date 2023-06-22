15:38 (мск), источник: Ведомости
Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации. Главное
Наступательный потенциал противника не исчерпан, предупредил президент.
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Президент России Владимир Путин провел 22 июня совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого с докладом о ходе спецоперации на Украине выступил министр обороны Сергей Шойгу.
«После проведения в течение практически 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность. В настоящий момент [он] занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск. Собирает из разрозненных частей батальонов те силы, которые могли бы в дальнейшем вести наступление. Это на одном направлении», — заявил он.
Силы для ведения дальнейших наступательных действий «на других направлениях» у Украины еще сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу, отметил Шойгу. Кроме того, «на отдельных направлениях» есть попытки эвакуировать уничтоженную и подбитую технику, сказал он.
При этом, по словам министра, сейчас украинские войска снизили активность в рамках контрнаступления и осуществляют перегруппировку войск. «Конечно, идёт подготовка к дальнейшим наступательным действиям. С нашей стороны в том числе», — сообщил глава Минобороны.
Шойгу рассказал, что западные страны в 2023 г. планируют поставить Украине дополнительное вооружение. В частности это, 250 танков, в том числе около 120 немецких Leopard, 31 американских Abrams и «остатки, которые они насобирали по всему миру, это 95 танков Т-72», отметил он.
«Боевые бронированные машины — планируются к поставке в этом году 983 единицы, из них 740 — западного производства. Артиллерийские системы калибра 155 мм, их предполагается поставить в 2023 г. 273 единицы — это более чем в два раза меньше, чем было поставлено до этого», — сообщил министр.
По его словам, количество уже поставленной и планируемой к поставке техники существенно не повлияет на ход боевых действий. Основная часть бронетехники противника относятся к прошлому и позапрошлому поколению и имеют слабую степень защиты, сказал министр.
Шойгу отметил, что в России проходит активное формирование резервов как военной техники, так и личного состава.
«На сегодняшний день, если говорить о формировании резервов по контракту, на вот сегодняшнее утро набрано 114 000 человек, это по прямому контакту, и плюс к этому 52 000 — это добровольцы», — заявил он.
В сутки на контракт поступает 1336 человек, и российская армия каждый сутки «получает полк», уточнил он. Шойгу отметил «высочайшую мотивацию» добровольцев. По его словам, они «рвутся в бой».
«В рамках реализации приказа министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством», — говорится в сообщении.
«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», — сказал он.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания отметил, что потери личного состава украинской армии за время контрнаступления, начатого 4 июня, превысили 13 000 человек. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также лишились 246 танков.
Президент уточнил у Шойгу, подтверждает ли он данные Патрушева. Министр в ответ сообщил, что информация о ВСУ в основном получена из радиоперехватов переговоров украинских командиров.
«Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий», — сказал Путин.
По словам главы государства, технику ВСУ западные страны еще могут поставить, но мобилизационный резерв не является безграничным.