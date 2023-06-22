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16:40 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД: у России больше нет контактов с Западом по вопросам прав человека

Россия прекратила контакты с западными странами по вопросам прав человека, сообщил уполномоченный по демократии и верховенству права МИД РФ Григорий Лукьянцев. В качестве причины прекращения диалога Лукьянцев назвал «отказ Запада выслушивать какую-либо иную точку зрения, кроме собственной».

Источник: Reuters

«Контактов больше нет, потому что зачастую наблюдаем, что просто нет желания слушать и выслушать другую точку зрения. К сожалению, эта тема — права человека все еще используется некоторыми странами как предлог для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Это относится к некоторым “образцовым демократиям” коллективного Запада», — рассказал «РИА Новости» представитель МИД России.

По словам Григория Лукьянцева, правозащитные органы ООН, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека или Совет по правам человека, возможно, осознают проблему политизации вопроса прав человека, но не говорят об этом.

В марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы. Летом 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 15 марта 2022 года. В Страсбурге настаивают на том, что Москва обязана исполнять решения ЕСПЧ. В 2022 году в Комитет министров Совета Европы поступило из ЕСПЧ 413 дел против РФ. Это рекорд за последние десять лет.

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