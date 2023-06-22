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16:44 (мск), источник: Известия

Захарова ответила послу Израиля на Украине на слова о Бандере

Ни одна страна не имеет права на таких героев, как Степан Бандера и Андрей Мельник. Об этом 22 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

Так она ответила послу Израиля на Украине Михаилу Бродскому, который заявил интернет-порталу ITON-TV, что «неправильно было бы обуславливать поддержку Украины тем, что Украина перестанет называть героями Бандеру или Мельника».

«Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма», — написала Захарова в Telegram.

Она заявила, что в годы Великой Отечественной войны на оккупированной нацистами Украине было уничтожено 1,4 млн евреев. Захарова отметила, что Германия тоже «находилась в поиске своей идентичности и своих героев» в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а следующие 90 лет «пыталась в основном отмыться от такой идентичности».

Степан Бандера и Андрей Мельник — лидеры двух фракций Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что его друзья-евреи считают украинского лидера Владимира Зеленского «позором еврейского народа». Он отметил, что «1,5 млн евреев были уничтожены на Украине и прежде всего руками бандеровцев».

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