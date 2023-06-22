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Спецоперация на Украине
16:38 (мск), источник: © РИА Новости

США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне образовавшейся их нехватки из-за поставок Украине, заявил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal.

Источник: AP 2022

По его словам, сейчас США производят 24 тысячи снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 тысячами до начала российской спецоперации. Буш заявляет, что к 2025 году США хотят нарастить производство до 70−80 тысяч боеприпасов в месяц.

«Мы на очень быстром пути к достижению действительно высоких цифр», — сказал Буш.

Говоря о поставках Киеву, Буш заверил, что запасы снарядов не закончатся.

Газета отмечает, что сейчас наиболее насущной проблемой является увеличение поставок боеприпасов Киеву, который истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить. Руководители оборонных предприятий, собравшиеся на встречу в Париже, заявляют, что западным компаниям сложно быстро нарастить производство ракет для ПВО и снарядов для РСЗО. Например, оборонный гигант американская компания Lockheed Martin полагает, что понадобится от 1,5 до 2 лет, чтобы все линии производства снарядов заработали на полную мощность. С такими же сложностями сталкиваются и европейские компании.

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