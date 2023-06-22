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22 июня, источник: Коммерсантъ

Евросоюз не добился прорыва в переговорах с Белградом и Приштиной

Руководство ЕС смогло собрать в Брюсселе сербского и косовского лидеров — Александра Вучича и Альбина Курти — и провести с ними в четверг переговоры. Цель — остановить эскалацию напряженности на севере Косово. Однако прорыва не произошло. Белград и Приштину поставили перед четким выбором: либо выполнение плана ЕС и США по деэскалации обстановки на севере Косово и возвращение к диалогу о нормализации отношений, либо наказание в виде санкций. Обозначен и срок завершения, по замыслу Запада, процесса косовского урегулирования — до конца 2023 года. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Источник: Reuters

«Пригласил лидеров Сербии и Косово Александра Вучича и Альбина Курти в Брюссель на неотложные встречи для поиска выхода из нынешнего кризиса, — объявил в четверг в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и добавил: — Это крайне важно для региона и ЕС».

Жозеп Боррель фактически продублировал приглашение, которое направил лидерам Сербии и Косово в конце прошлой недели. «Поскольку ситуация ухудшается изо дня в день, мы снова оказались на этапе кризисного менеджмента», — объяснил он тогда цель планируемой встречи. А европейские дипломатические источники «Ъ» уточнили: «Едва ли не впервые за последние месяцы переговоры должны вестись не о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, а об управлении кризисом на севере Косово, то есть о мерах по снижению там напряженности».

Ситуация на севере Косово стала обостряться в конце мая, когда косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств группу сербов, которые пытались помешать проходу в здания горадминистраций мэров-албанцев, вступивших в должность накануне.

В ответ Александр Вучич привел армию в повышенную боеготовность и направил ее к границе с Косово. Очень скоро противостояние сербов с косовской полицией переросло в кровопролитные столкновения протестующих с натовскими войсками из состава KFOR, в результате которых ранения получили 30 натовцев и 50 сербов. А на прошлой неделе сербский спецназ задержал трех косовских полицейских. Приштина обвинила Белград в «похищении людей на косовской территории», сербские власти же заявили, что полицейские были задержаны на территории Сербии.

Несмотря на обострение ситуации, проведение встречи в Брюсселе оставалось под вопросом вплоть до последнего момента. Первоначально лидеры Сербии и Косово не проявили готовности принять приглашение Жозепа Борреля, увязав участие в переговорах с выполнением другой стороной ряда условий. Лишь в среду вечером Альбин Курти подтвердил, что прибудет 22 июня в Брюссель. А Александр Вучич сообщил об этом только в четверг утром, оговорившись, что будет общаться с главой дипломатии ЕС, но не с косовским премьером.

Впрочем, в том, что лидеры Сербии и Косово все же прибудут в Брюссель, в ЕС, похоже, не сомневались изначально. Во всяком случае, европейский спецпредставитель на Балканах Мирослав Лайчак 20 июня уверенно заявил: «Ответить “нет” на приглашение ЕС было бы серьезным негативным шагом, поэтому встреча состоится».

При этом, как пояснили европейские дипломатические источники «Ъ», «для ЕС в нынешней ситуации не столь принципиально, пройдут ли в Брюсселе прямые переговоры Вучича и Курти, либо они будут общаться опосредованно, попеременно встречаясь с Боррелем и Лайчаком, — важно, что сербский и косовский лидеры в Брюссель прибыли, и важно, чтобы они приступили к деэскалации обстановки».

План ЕС и США по деэскалации на севере Косово как раз и был изложен в Брюсселе сербскому президенту и косовскому премьеру. Приштина должна вывести полицию из зданий городских администраций на севере, а новоизбранные мэры-албанцы — перейти в другие помещения, после чего косовские власти должны провести новые местные выборы. Белграду предлагается немедленно освободить задержанных косовских полицейских и обеспечить участие сербов в новых выборах.

Перед Белградом и Приштиной обозначена предельно ясная альтернатива: либо безотлагательное и безусловное выполнение плана ЕС и США по деэскалации и возвращение к диалогу о нормализации отношений, либо наказание в виде санкций. Накануне переговоров в Брюсселе американский спецпредставитель на Балканах Гейбриел Эскобар заверил, что «США готовы приблизить Косово к ЕС и НАТО и обеспечить инвестиции в регион, включая Сербию», однако «не смогут этого сделать при отсутствии взаимодействия с их стороны». А его европейский коллега Мирослав Лайчак уточнил: «Если наши требования будут проигнорированы, последуют (карательные.— “Ъ”) меры». Эти же тезисы были, судя по всему, изложены лидерам Сербии и Косово и на переговорах в Брюсселе.

Причем урегулировать ситуацию вокруг Косово Запад намерен до конца года. «Из-за выборов в Евросоюзе и США в 2024 году косовский вопрос уже не будет в центре внимания», — признал Мирослав Лайчак.

Впрочем, перспективы косовского урегулирования по итогам переговоров в Брюсселе яснее не стали. Как заявил вечером Жозеп Боррель, господа Курти и Вучич отказались проводить общую встречу. Он признал, что переговоры под эгидой ЕС завершились без четких договоренностей. «Не могу сказать, что у нас есть какой-либо план», — констатировал, в свою очередь, Александр Вучич.

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