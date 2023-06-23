Нетаньяху увидел переданное Украине оружие у границ Израиля

«У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах», — рассказал он.
Еще одной причиной для отказа в поставках вооружения Украине Нетаньяху называет связи с Россией: «У нас есть тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я думаю, важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана расположиться в военном отношении на нашей северной границе».
Он подчеркнул, что Израиль хочет окончания конфликта, и предположил, что в будущем Тель-Авив «гипотетически» может поспособствовать его завершению, не уточнив, каким путем.
В связи с приведенными аргументами израильский премьер считает правильным «сбалансированный подход» по конфликту на Украине, который выбрал Тель-Авив.
«Есть сочувствие, есть помощь в гражданской обороне. Но я думаю, что мы должны тщательно провести черту, и люди поймут. Я должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я объяснял это, в основном кивали в знак согласия. Они понимают, что Израиль находится в ситуации, отличной от любой из них», — сказал он.
После начала военной операции России на Украине Израиль осудил действия Москвы, но не присоединился к санкциям и отказался поставлять оружие Киеву.
Израильские власти объясняли отказ, в частности, риском израсходования собственных запасов и «множеством оперативных соображений».
Также в Тель-Авиве говорили о «моральной» поддержке позиции Украины и уважении ее территориальной целостности.
Зимой Нетаньяху допускал передачу Украине системы ПВО «Железный купол» (тактическая система ПРО в Израиле, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км). Однако 17 июня издание Axios писало, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Израиля Йоав Галант вновь отказался поставлять Украине летальное оружие.
В Киеве упрекали Тель-Авив из-за нейтральной позиции. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отмечал, что до боевых действий с Израилем были более длительные дружеские отношения, чем с другими странами, которые сейчас оказывают Украине военную помощь. 20 июня он призвал Нетаньяху посетить Киев и выразить поддержку Украине.
В Москве тоже критиковали позицию Тель-Авива. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла ее «неконструктивной» и осудила «антироссийские оценки» ситуации израильского руководства.
У западных стран нет данных о местоположении переданных Киеву вооружений, после того как они пересекают украинскую границу, писала Financial Times в июле 2022 года. По словам источника газеты, оружие, перевозится через польско-украинскую границу на фургонах, грузовиках или даже в частных автомобилях, затем данные о его местоположении перестают поступать.
Собеседники из числа западных чиновников рассказали изданию, что страны НАТО и Евросоюза опасались попадания такого оружия на черный рынок в Европе.
По этой причине они вели переговоры с Киевом о создании обширной системы мониторинга поставленного оружия.
В конце июля Европол сообщал о наличии данных, указывающих на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками.
Москва осуждает поставки вооружения Киеву и считает, что это не повлияет на исход военной операции.