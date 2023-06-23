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14:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве увидели тревожную деталь в действиях ВКС России, пишут СМИ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новая воздушная тактика российских ВКС все больше тревожит Киев, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.

Спецоперация на Украине
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«Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу “превосходства России в авиации и артиллерии” во время операций по контрнаступлению, которые, по их словам, сопровождаются “ожесточенными боями”, — говорится в публикации.

Автор отмечает, что особенно хорошо показывают себя ударные вертолеты Ка-52: украинские войска выходят за пределы действия своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.

«Кроме того, Россия разместила свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше избегала делать», — заявил эксперт из Института изучения войны Райли Бейли.

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По его мнению, российские системы радиоэлектронной борьбы сильно мешают ВСУ, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.

«Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», — заключает автор.

Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.

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