Археологи обнаружили 4000-летний «Стоунхендж» в Нидерландах Он размером с три футбольных поля.
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
14:10 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Передача (F-16) может начаться в начале 2024 года», — говорится в сообщении издания. Однако точные сроки доставки еще не определены.

Отмечается, что остается открытым вопрос, какие страны предоставят Украине самолеты. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обама сделал важное заявление о Крыме
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО