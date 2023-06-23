Интервью Обамы, отношения с Африкой и судьба оружия для Украины. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. У него не будет больших публичных мероприятий.
Президент примет директора Центра эндокринологии Ивана Дедова, встреча пройдет в открытом режиме.
«Пока детально не было опубликовано — давайте дождемся, познакомимся, потом уже будем судить».
«Это не нам комментировать: в этих заявлениях, безусловно, такие рациональные зерна содержатся». Кремль наблюдает все больше таких зерен в различных заявлениях.
На Украине «была такая большая фракция политиков, которые действительно поддерживали идею развития добрососедских отношений с Россией».
Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со всеми странами Африки. «Эти отношения ни коим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран».
«Мы против того, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было», в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего РФ «дестабилизирующей силой» в Африке.
«Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную». «Мы еще ранее говорили, что поставляемые вооружения на Украину уже продаются преступным разным группировкам».
На Украине «не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность» поставляемых вооружений. Все это, как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, действительно «чревато угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности».
«Все юридические аспекты будут прорабатываться». И в зависимости от этого будет изучаться правовое обеспечение.