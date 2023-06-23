17:18 (мск), источник: РБК
МИД объявил об ответе России на 11-й пакет санкций ЕС
Москва расширяет список европейских чиновников, которым запрещен въезд в Россию. Под новые санкции ЕС против России ранее попали 71 человек и 33 структуры.
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В ответ на введение 11-го пакета санкций Евросоюза Россия расширяет список представителей ЕС и структур стран-членов, которым запрещается въезд на российскую территорию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении ведомства говорится, что Брюссель продолжает попытки оказать давление на Москву через односторонние санкции. «Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», — отметили в МИДе.
В министерстве не приводят конкретных лиц, которые попали под ограничительные меры Москвы, но, согласно сообщению, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, причастных, по данным ведомства, к оказанию военной помощи Украине, а также о европейских чиновниках, «ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами».
«Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией», — сообщили в МИДе, не уточнив конкретные фамилии.
ЕС объявил о введении 11-го пакета санкций против России 23 июня. Страны-члены согласовывали его с начала весны. В него вошла возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые они могут поступать в Россию. Брюссель также расширил запрет на экспорт автомобилей класса люкс и приостановил действие лицензий на вещание российских телеканалов.
В санкционные списки добавлены 87 структур, которые, по данным ЕС, поддерживают российский ВПК. Речь идет об организациях из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Под ограничительные меры в том числе попали начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Лапин, губернаторы нескольких российских регионов, политолог Сергей Караганов, корреспондент «Известий» Виктор Синеок, пресс-секретарь «Роснефти» и ведущий программы «Однако» Михаил Леонтьев.