Женщины — вперед: как советская девушка полетела на орбиту 60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
19:05 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска выстраивают прочную оборону и предугадывают действия ВСУ, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете Guardian.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть», — отметил он.

По словам генерала, российские военные пытаются перехватить инициативу, и их «нельзя недооценивать».

В целом ситуация на передовой для украинской армии сложилась тяжелая, добавил Сырский.

Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. При этом, как признался глава киевского режима Владимир Зеленский, контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы».

Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, пока его страна уговаривала западных партнеров предоставить необходимое вооружение, Россия построила укрепления, создала линии обороны с глубокими окопами и системы минных полей.

Как подчеркивал Владимир Путин, сейчас ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта. Он также указал, что Запад собирается поставить противнику дополнительную технику, но «мобилизационный резерв украинских войск не безграничен».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обама сделал важное заявление о Крыме
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта