Украинский генерал признал, что российскую линию обороны трудно преодолеть

«Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть», — отметил он.
По словам генерала, российские военные пытаются перехватить инициативу, и их «нельзя недооценивать».
В целом ситуация на передовой для украинской армии сложилась тяжелая, добавил Сырский.
Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. При этом, как признался глава киевского режима Владимир Зеленский, контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы».
Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, пока его страна уговаривала западных партнеров предоставить необходимое вооружение, Россия построила укрепления, создала линии обороны с глубокими окопами и системы минных полей.
Как подчеркивал Владимир Путин, сейчас ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта. Он также указал, что Запад собирается поставить противнику дополнительную технику, но «мобилизационный резерв украинских войск не безграничен».