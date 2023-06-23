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20:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что перекрытие силами Азербайджана въезда в Лачинский коридор — нарушение трехсторонних договоренностей с Россией и Арменией от 2020 года. Она призвала Баку разблокировать движение по маршруту «в полном объеме».

Источник: РИА "Новости"

Трехстороннее заявление 2020 года, подписанные Арменией, Азербайджаном и Россией, устанавливает, что Лачинский коридор остается под контролем российского миротворческого контингента, а Баку гарантирует безопасность маршрута в обоих направлениях.

«Такие шаги ведут к нагнетанию напряженности, не способствуют поддержанию нормальной атмосферы вокруг продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при российском содействии», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Мария Захарова также обратилась к армянской стороне, призывая не «устраняться от взаимодействия в трехсторонних форматах». По ее словам, отсутствие подобных контактов негативно влияет на обстановку в регионе и ведет к эскалации конфликта на местах. «Отмечаем важность ритмичной работы по делимитации армяно-азербайджанской границы в рамках профильной комиссии», — заявила представитель МИД РФ.

Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах, — заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля, вскоре после установки КПП на въезде в Лачинский коридор азербайджанской стороной. При этом Азербайджан настаивал, что не препятствует гуманитарным перевозкам по этому маршруту.

О полной блокировке Лачинского коридора с 15 июня сообщали премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также МИД Нагорного Карабаха. Утверждалось, что в результате из региона в Армению не смогли вывезти пациентов и местных жителей при посредничестве российского миротворческого контингента. 22 июня МИД Азербайджана заявил, что препятствия для безопасного перехода через КПП произошли в результате провокации вооруженных сил Армении 15 июня.

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Лусине Баласян

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