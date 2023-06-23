Делегация России не поедет на летнюю сессию ПА ОБСЕ в Канаду

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российская делегация приняла решение не лететь в Канаду на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), так как ей не предоставили гарантий нормального пребывания. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
3 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов Российской Федерацией за 2023 год в бюджет ПА ОБСЕ. Он пояснил, что также решено перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году. Володин отметил, что российская делегация сталкивается с попытками воспрепятствовать ее работе в ПА ОБСЕ и что Россия не должна платить за то, в чем не участвовала. 5 апреля в пресс-службе организации ТАСС сообщали, что ПА ОБСЕ пока не получала уведомления о решении России приостановить выплату взносов в бюджет за 2023 год.