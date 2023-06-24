Захарова: Россия выразила протест Западу из-за планов передать Украине F-16

Она уточнила, что 13—14 июня в Каире прошло заседание экспертной рабочей группы «ядерной пятерки» по доктринам и стратегическим рискам.
«Мы воспользовались данной площадкой для выражения западной “тройке” решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16», — подчеркнула дипломат.
Как писало издание Politico, Украина может получить американские истребители F-16 в начале следующего года. При этом остался открытым вопрос, кто даст Киеву истребители. Один из неназванных чиновников Пентагона заявил, что это могут быть Дания и Нидерланды.
По словам руководителя воздушного командования «Центр» Воздушных сил Украины бригадного генерала Сергея Голубцова, Украине нужно как минимум полсотни F-16.