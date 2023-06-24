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00:11 (мск), источник: Газета.Ру

Захарова: Россия выразила протест Западу из-за планов передать Украине F-16

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выразила западной тройке решительный протест по поводу ее планов передать Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, передает РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Она уточнила, что 13—14 июня в Каире прошло заседание экспертной рабочей группы «ядерной пятерки» по доктринам и стратегическим рискам.

«Мы воспользовались данной площадкой для выражения западной “тройке” решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16», — подчеркнула дипломат.

Как писало издание Politico, Украина может получить американские истребители F-16 в начале следующего года. При этом остался открытым вопрос, кто даст Киеву истребители. Один из неназванных чиновников Пентагона заявил, что это могут быть Дания и Нидерланды.

По словам руководителя воздушного командования «Центр» Воздушных сил Украины бригадного генерала Сергея Голубцова, Украине нужно как минимум полсотни F-16.

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