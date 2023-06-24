Генерал Алексеев назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину стране

«Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать. Потому что большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно», — сказал Алексеев в видеообращении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
«Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» — сказал он.