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03:51 (мск), источник: © РИА Новости

В конгрессе США запросили слушания Блинкена и главы ЦРУ

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Председатели комитетов по международным отношениям палаты представителей и сената США Майкл Маккол и Роберт Менендес запросили от госсекретаря страны Энтони Блинкена и директора ЦРУ Уильяма Бернса провести засекреченный брифинг по сообщениям о шпионской базе Китая на Кубе.

Источник: Reuters

«Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Майкл Маккол и председатель комитета по международным отношениям сената Боб Менендес отправили письмо государственному секретарю Энтони Блинкену и директору ЦРУ Уильяму Бернсу с призывом к засекреченному брифингу по сообщениям о китайской шпионской базе на Кубе», — говорится в заявлении комитета палаты.

Оба председателя, как отмечается, «глубоко встревожены последствиями для национальной безопасности», связанными с «растущими разведывательными и военными возможностями Коммунистической партии Китая в 90 милях (145 километров — ред.) от американских берегов».

В комитете палаты представителей также указали, что «не удивлены исторически открытыми дверьми кубинского режима для противников Соединенных Штатов». «Однако создание разведывательных баз и расширение военных связей настолько близко от территории США является значительным шагом, направленным на эскалацию», — добавили там.

Ранее Wall Street Journal писала, что ряд представителей разведки утверждают, что Пекин рассматривает свои действия на Кубе как «географический ответ» на отношения США с Тайванем.

Во вторник Блинкен заявил, что активность Китая на Кубе и в других странах вызывает серьезную озабоченность США.

Источники американских СМИ ранее сообщили, что Китай якобы использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года. Китай и Куба якобы заключили секретную договоренность о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США. Министерство иностранных дел Кубы опровергло информацию о соглашении с КНР о строительстве военной базы для слежки за США. Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что США в курсе сообщений о якобы достигнутой договоренности между КНР и Кубой о создании китайской шпионской базы на острове, однако они «не соответствуют действительности». МИД КНР заявляет о своей неосведомленности по этой теме.

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