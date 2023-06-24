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05:17 (мск), источник: ТАСС

Рогов сообщил, что в Запорожской области ВСУ «экономят наемников»

Наемниками не жертвуют, «или они сами не горят желанием погибать», уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Спецоперация на Украине

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Наемники на запорожском участке фронта сейчас не принимают участие в штурмах, на убой кидают украинцев. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион. Да, они физически присутствуют в городе Запорожье и в Днепропетровске [украинское название — Днепр], но в атаку они не идут сейчас», — сказал он.

Рогов отметил, что наемниками на текущий момент «не жертвуют, их либо экономят, или они сами не горят желанием погибать». Он уточнил, что среди штурмовиков большинство именно мобилизованные и многие из них не хотят воевать. «Поэтому они стараются найти возможность перейти на мирную сторону», — добавил собеседник агентства.

По его информации, для того, чтобы им помешать, на второй линии обороны расположены заградотряды, состоящие из боевиков националистических формирований «Азова» (запрещен в РФ) и «Кракена».

20 июня Рогов сообщил ТАСС, что российские силы успешно поразили склады боеприпасов и техники, а также места расположения наемников в городе Запорожье предшествующей ночью. Среди целей территория Запорожского титано-магниевого комбината, завод «Запорожогнеупор» и гостиница «Две луны». Он пояснил, что на магниевом комбинате и заводе были склады боеприпасов и хранилась техника, а в гостинице была база наемников и националистов.

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