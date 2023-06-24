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10:16 (мск), источник: © РИА Новости

ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.

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«Обращаюсь у гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника — делают это героически. Знаю. Сегодня еще раз говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа».

«Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри».

Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.

Владимир Путин

«Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране и своему народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы “Вагнер”.

«Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. Вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее».

Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом.

Владимир Путин

«Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления».

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