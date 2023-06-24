Совбез Белоруссии заявил, что страна была и остается союзником России

«Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей в Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира», — говорится в сообщении.
Совбез Белоруссии считает подарком коллективному Западу любую провокацию, внутренний конфликт в военных и политических кругах России.
«Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективном Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе. Не было ничего страшнее в истории России, чем смута — разрушительная и бессмысленная по своей сути», — отметили в ведомстве.
«Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решаются будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей», — говорится в обращении.
В белорусском Совбезе заявили, что «подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия». «На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России. Белорусский народ всегда был и будет с Россией», — заявили в Совете безопасности Белоруссии.
Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер»
Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по «тыловым лагерям ЧВК “Вагнер”. Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам в субботу назвал действия структур ЧВК «Вагнер» вооруженным мятежом и предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.