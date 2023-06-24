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15:53 (мск), источник: Известия

Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 24 июня.

Источник: AP 2022

Сообщается, что президент Турции выразил полную поддержку шагам российского руководства на фоне происходящих событий.

«Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа», — сообщили в Кремле.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ранее 24 июня политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в разговоре с «Известиями» отметила, россияне должны поддержать президента РФ Владимира Путина. Политолог отметила, что нынешняя ситуация в стране вызывает радость у разных русскоязычных иммигрантских СМИ и оппозиционных политиков, которые находятся в эмиграции.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Источник трансляции: ТАСС
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