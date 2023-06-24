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16:00 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

Согласно закону, изменениям подвергается часть 1 статьи 3.9 КоАП («административный арест»), после слов «режима чрезвычайного положения» дополняется словами «режима военного положения».

Также добавляется статья 20.51 «Нарушение режима военного положения».

«Нарушение положений, установленных в соответствии федеральным конституционным законом “О военном положении” и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток», — сообщалось в тексте поправки.

При этом действия, совершенные с использованием транспортного средства, повлекут возможность его конфискации.

Также в сопроводительных документах отмечалось, что определить, что административное задержание лиц, нарушивших режим военного положения, будут вправе осуществлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.

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Источник трансляции: ТАСС
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