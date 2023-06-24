17:09 (мск), источник: ТАСС
Володин провел встречу с лидерами фракций в Госдуме
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу провел совещание с лидерами фракций. Об этом сообщает пресс-служба палаты.
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«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций», — отмечается в сообщении. В совещании приняли участие главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по безопасности Василий Пискарев.
«Все участники совещания высказали единую позицию по поддержке президента России [Владимира Путина] и необходимости консолидации общества», — отметили в пресс-службе.
Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по «тыловым лагерям ЧВК “Вагнер”. Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Путин в своем обращении к гражданам назвал действия структур ЧВК «Вагнер» вооруженным мятежом и предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.