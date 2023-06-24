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Спецоперация на Украине
18:16 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал мятеж спланированной операцией, цель которой — захват власти в стране

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Происходящий в РФ вооруженный мятеж — это продуманная акция, организованная ради захвата власти, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал он журналистам.

Медведев предупредил, что если ядерный арсенал РФ окажется «под управлением бандитов», весь мир будет на грани уничтожения.

«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения», — отметил зампред Совбеза.

Спекуляции на тему невыполнения Минобороны своих обязательств и «ударов» по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не выдерживают критики, считает Медведев.

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