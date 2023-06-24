Медведев назвал мятеж спланированной операцией, цель которой — захват власти в стране

«Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал он журналистам.
Медведев предупредил, что если ядерный арсенал РФ окажется «под управлением бандитов», весь мир будет на грани уничтожения.
«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения», — отметил зампред Совбеза.
Спекуляции на тему невыполнения Минобороны своих обязательств и «ударов» по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не выдерживают критики, считает Медведев.