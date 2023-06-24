Общество поддерживает Путина, руководство РФ на рабочих местах. Ситуация вокруг «Вагнера»

Высшее руководство России остается в столичном регионе, на своих рабочих местах.
В российских регионах обстановка спокойная, но в некоторых областях власти отменяют массовые мероприятия. В разных городах закрываются центры по набору бойцов ЧВК «Вагнер». В Москве понедельник, 26 июня, объявлен нерабочим днем для большинства жителей.
Российские политики и общественные деятели осудили действия мятежников, подчеркнув, что те, кто разворачивает оружие против своих, должны понести суровое наказание.
ТАСС собрал основную информацию по ситуации.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации, когда против России направлена вся военная машина Запада, нужно отбросить все, что ослабляет страну.
«Непомерные амбиции привели к измене своей стране и народу», Россию «мятежом пытаются толкнуть к поражению и капитуляции», подчеркнул глава государства.
Реакция на происходящее будет жесткой, те «кто поднял оружие на товарищей, предали страну и ответят за это», указал Путин.
Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Москве, Московской и Воронежской областях. Меры безопасности усилены в Липецкой, Нижегородской, Брянской, Кировской, Курской и ряде других областей.
Во многих российских регионах, в том числе в Калужской, Тверской, Калининградской, Тульской областях, были отменены массовые мероприятия. Власти призывают россиян сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» предательством и заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал всех сплотиться вокруг президента России и не допустить раскола страны, так как это «путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе».
Президента России поддержали депутаты обеих палат парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «бойцы “Вагнера” должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы верховного главнокомандующего».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал усилия главы государства, направленные на то, чтобы не допустить смуты в стране, и призвал одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев.
Вооруженный мятеж бойцов ЧВК «Вагнер» является изменой Родине и будет подавлен, для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
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Техника бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области, в регионе принимаются все меры для безопасности жителей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Ограничено движение автотранспорта в Калужской области на границе с соседними регионами — Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями, проинформировал глава Калужской области Владислав Шапша.
Российские туроператоры начали отменять автобусные туры в южные регионы России, сообщила Ассоциация туроператоров России.
С воскресенья приостанавливаются рейсы автобусов из ДНР в направлении Москвы и Ростовской области.
В Тамбовской, Калужской и Ивановской областях аэропорты, на которые не распространяется введенный в феврале прошлого года режим ограничения полетов, работают в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
Президент РФ провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которых проинформировал о ситуации, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Состоялся разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На Западе заявляют о том, что происходящее в России является ее внутренним делом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу обсудил по телефону с главами МИД стран Группы семи (G7) и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в РФ.
Совещания в связи с ситуацией в России провели в руководстве Великобритании, Италии и ряда других европейских стран.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал действия основателя ЧВК «Вагнер» и заявил, что Россия на фоне последних событий показала свою «слабость».
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов фактически оправдал действия Пригожина, заявив, что он якобы «говорит в большей степени правду», в частности об оснащении российских сил и ходе боевых действий.