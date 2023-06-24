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20:21 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер»

МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

«Сегодня утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией “Вагнер”. Главы государств договорились о совместных действиях <…> В развитие договоренностей, <…> президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании “Вагнер” и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК “Вагнер”.

Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о «нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК “Вагнер” не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК (“Организация вооруженного мятежа”).

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

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Источник трансляции: ТАСС
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