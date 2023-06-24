23:30 (мск), источник: © РИА Новости
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«КТО будет отменена в самое ближайшее время», — заявил Песков.
«В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого», — добавил он.