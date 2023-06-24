23:32 (мск), источник: Известия
В Кремле опровергли влияние мятежа на ход спецоперации
Ситуация с мятежом никак не повлияет на ход спецоперации по защите Донбасса. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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«Ни в коем случае. СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). И операция будет продолжаться», — сказал он.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер», не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Министерством обороны. Тогда же Песков сообщил, что кадровые постановки в Министерстве обороны России являются исключительной прерогативой Верховного главнокомандующего.
Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».
В результате глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.
Телефонный разговор двух политиков состоялся на фоне ситуации, вызванной тем, что 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.