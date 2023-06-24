Дело против Пригожина будет прекращено, а СВО продолжается. Заявления с брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О переговорах с Лукашенко
Утром был разговор между президентами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко. «Были и другие общения двух президентов», последнее «состоялось буквально час назад».
«Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Мы очень ценим эту готовность».
«Александр Григорьевич давно лично знаком с [руководителем ЧВК “Вагнер” Евгением] Пригожиным, около 20 лет, это было его личное инициативное предложение». «Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия».
«Вечерний разговор двух президентов был весьма продолжительный, откровенный, теплый и весьма конструктивный».
Об условиях урегулирования
Удалось разрешить ситуацию «без дальнейших потерь», «без повышения уровня напряженности».
«В итоге была достигнута договоренность о том что ЧВК “Вагнер” вернется в свои лагеря расположения. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с министерством обороны — это касается той части, которая не приняла участие в этом походе, были такие».
Остальных бойцов ЧВК «Вагнер» «никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте». «Будем всегда это уважение хранить».
«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами — именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия» Лукашенко.
В отношении Пригожина уголовное дело будет прекращено, а «сам он уйдет в Белоруссию».
Что он будет делать в Белоруссии, Кремлю неизвестно. Где он сейчас, Пескову не известно.
О влиянии инцидента на СВО
Произошедшее «ни в коем случае» не повлияет на ход спецоперации: «СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм».
О перестановках в Минобороны
Кадровые перестановки в Минобороны — исключительная прерогатива президента как главнокомандующего, поэтому в ходе переговоров эта тема не могла подниматься.
«Мне неизвестно о каких-то изменениях [в вопросе доверия Путина министру обороны]».
О режиме контртеррористической операции в регионах
Поскольку «процесс с нагнетанием напряженности был развернут вспять», есть все предпосылки для снятия режима КТО.
«Каких-либо новых сегодня или ночью обращений президента не планируется».
«Да, действительно» президент был в Кремле.
Во время загрузки произошла ошибка.