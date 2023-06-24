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24 июня, источник: ТАСС

Дело против Пригожина будет прекращено, а СВО продолжается. Заявления с брифинга Пескова

Тяжелый день, который был полон трагических событий. Так охарактеризовал субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также сообщил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдет в Белоруссию», а ситуация с мятежом никак не повлияет на ход СВО.

Спецоперация на Украине

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О переговорах с Лукашенко

Утром был разговор между президентами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко. «Были и другие общения двух президентов», последнее «состоялось буквально час назад».

«Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Мы очень ценим эту готовность».

«Александр Григорьевич давно лично знаком с [руководителем ЧВК “Вагнер” Евгением] Пригожиным, около 20 лет, это было его личное инициативное предложение». «Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия».

«Вечерний разговор двух президентов был весьма продолжительный, откровенный, теплый и весьма конструктивный».

Об условиях урегулирования

Удалось разрешить ситуацию «без дальнейших потерь», «без повышения уровня напряженности».

«В итоге была достигнута договоренность о том что ЧВК “Вагнер” вернется в свои лагеря расположения. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с министерством обороны — это касается той части, которая не приняла участие в этом походе, были такие».

Остальных бойцов ЧВК «Вагнер» «никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте». «Будем всегда это уважение хранить».

«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами — именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия» Лукашенко.

В отношении Пригожина уголовное дело будет прекращено, а «сам он уйдет в Белоруссию».

Что он будет делать в Белоруссии, Кремлю неизвестно. Где он сейчас, Пескову не известно.

О влиянии инцидента на СВО

Произошедшее «ни в коем случае» не повлияет на ход спецоперации: «СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм».

О перестановках в Минобороны

Кадровые перестановки в Минобороны — исключительная прерогатива президента как главнокомандующего, поэтому в ходе переговоров эта тема не могла подниматься.

«Мне неизвестно о каких-то изменениях [в вопросе доверия Путина министру обороны]».

О режиме контртеррористической операции в регионах

Поскольку «процесс с нагнетанием напряженности был развернут вспять», есть все предпосылки для снятия режима КТО.

О работе президента

«Каких-либо новых сегодня или ночью обращений президента не планируется».

«Да, действительно» президент был в Кремле.

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Источник трансляции: ТАСС
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