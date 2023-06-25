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08:42 (мск), источник: © РИА Новости

Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн — РИА Новости. Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная, движение по Буденновскому проспекту возобновлено, передаёт корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

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