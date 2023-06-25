21:46 (мск), источник: Lenta.Ru
США и ЕС заявили о сотрудничестве с Китаем
В США и Евросоюзе подтвердили планы насчет сотрудничества с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Также страны договорились совместно работать над разрешением глобальных проблем, сказано в заявлении, опубликованном по итогам нового раунда диалога США — ЕС по КНР, пишет РИА Новости.
В Госдепе уточнили, что Штаты на данной встрече представляла замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, а Евросоюз — генсек Службы внешних связей Стефано Саннино.
«Нуланд и Саннино подтвердили готовность к продолжению взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность», — сказано в заявлении.
Представители США и ЕС также заявили о необходимости корректировки совместных подходов к взаимодействию с Пекином. В целом же, стороны высказались за поддержание открытых каналов коммуникации с КНР.