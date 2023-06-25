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21:46 (мск), источник: Lenta.Ru

США и ЕС заявили о сотрудничестве с Китаем

В США и Евросоюзе подтвердили планы насчет сотрудничества с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам.

Источник: AP 2022

Также страны договорились совместно работать над разрешением глобальных проблем, сказано в заявлении, опубликованном по итогам нового раунда диалога США — ЕС по КНР, пишет РИА Новости.

В Госдепе уточнили, что Штаты на данной встрече представляла замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, а Евросоюз — генсек Службы внешних связей Стефано Саннино.

«Нуланд и Саннино подтвердили готовность к продолжению взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность», — сказано в заявлении.

Представители США и ЕС также заявили о необходимости корректировки совместных подходов к взаимодействию с Пекином. В целом же, стороны высказались за поддержание открытых каналов коммуникации с КНР.

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