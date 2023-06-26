Ципрас признал поражение левых сил и пообещал продолжить бороться с ультраправыми в Греции

АФИНЫ, 25 июня. /ТАСС/. Лидер главной греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА — ПА) экс-премьер Алексис Ципрас признал поражение левых сил на парламентских выборах в воскресенье и пообещал бороться с правыми и ультраправыми партиями, которые прошли в парламент Греции.
«Новая ситуация требует от СИРИЗА правильной, трезвой оценки, демократической бдительности, единства, а также быстрых решений о необходимых изменениях», — сказал Ципрас, выступая в штабе своей партии. Он отметил, что, несмотря на то, что СИРИЗА — ПА осталась главной оппозиционной партией, она потерпела серьезное поражение на выборах, и выразил мнение, что «результаты выборов в основном негативны для общества и демократии». «Прохождение в парламент трех крайне правых партий, одна из которых имеет фашистские взгляды и связи, в сочетании с правым большинством [Кириакоса] Мицотакиса (экс-премьер, лидер победившей правоцентристской партии “Новая демократия” — прим. ТАСС) является негативным развитием событий», — отметил Ципрас. По его словам, СИРИЗА — ПА нужно реформироваться, чтобы с новыми силами начать борьбу на выборах в Европейский парламент примерно через год.
По итогам голосования, в 300-местный однопалатный парламент Греции прошли ультраправая «Спартиатес» (13 депутатских мест) и еще две правые партии — «Эллиники лиси» («Греческое решение», 12 мест) и «Ники» («Победа», 10 мест). На выборах победила правоцентристская «Новая демократия» во главе с Мицотакисом, которая получает 158 мест и возможность самостоятельно сформировать правительство.