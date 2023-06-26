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02:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Европе планируют создать защиту от гиперзвукового оружия, пишут СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на исполнительного директора компании.

Источник: © РИА Новости

«Защитная система может быть развернута по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час). <…> Она разрабатывается командой под руководством MBDA, частично принадлежащей британской BAE Systems (оборонная компания — ред.)», — отмечает газета.

По данным Telegrapgh, у компании есть соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы разработать прототип в течение следующих трех лет.

«Технологии в гиперзвуковой области развиваются, и приоритетом для MBDA является оставаться на первом плане инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам», — сказал газете исполнительный директор MBDA Эрик Беранже.

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