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14:22 (мск), источник: ТАСС

Телеканал ARD утверждает, что в июле могут начаться официальные переговоры по Украине

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал ARD со ссылкой на источники.

Спецоперация на Украине

ARD сообщил, что в Копенгагене в субботу «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Переговоры прошли по инициативе Киева.

23 июня представитель ЕС подтвердил журналистам, что Украина инициировала встречу представителей западных стран с коллегами из государств Глобального Юга 24 июня в Копенгагене. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в переговорах ожидалось участие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, представителей Еврокомиссии, «посланников ЮАР, Бразилии и Индии», а также «одного из крупных украинских чиновников».

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