Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ

Как отмечает газета со ссылкой на американских чиновников, ситуация вокруг связанных с Евгением Пригожиным событий не заставила ни одно российское подразделение в пятницу или субботу покинуть свои позиции на поле боя.
«Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но… в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться», — говорится в сообщении издания со ссылкой на американских чиновников и независимых аналитиков. Конкретные варианты возможных действий киевской стороны газета не называет, ограничившись лишь констатацией, что украинские военные «попытаться добиться некоторых успехов».
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.