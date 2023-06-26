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12:27 (мск), источник: © РИА Новости

Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украина не смогла воспользоваться на поле боя произошедшем в минувшие выходные в России, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Как отмечает газета со ссылкой на американских чиновников, ситуация вокруг связанных с Евгением Пригожиным событий не заставила ни одно российское подразделение в пятницу или субботу покинуть свои позиции на поле боя.

«Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но… в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться», — говорится в сообщении издания со ссылкой на американских чиновников и независимых аналитиков. Конкретные варианты возможных действий киевской стороны газета не называет, ограничившись лишь констатацией, что украинские военные «попытаться добиться некоторых успехов».

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

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