Крашенинников заявил, что закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто находится под приговором, и заключать с ними контракты [о прохождении службы]. Сейчас у нас закон другой, процедура другая, контракты заключаются только с Министерством обороны, процедура полная, прописано взаимодействие. Поэтому в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у них [ЧВК] уходит — ушла уже, они уже не могут оттуда брать [людей по контрактам]», — подчеркнул Крашенинников.
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, который позволяет гражданам, имеющим судимость, заключать контракты с Вооруженными силами (ВС) РФ. Мера будет действовать в период мобилизации, военного положения и в военное время. Контракт может быть заключен с теми, кто уже отбыл наказание и снял или погасил судимость, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести и в отношении кого предварительное расследование приостановлено.
Также контракт могут подписать и с имеющими непогашенную судимость гражданами — за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности детей, а также осужден за шпионаж, захват заложника и некоторые экстремистские деяния. При этом закрепляется, что граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, теперь обязаны состоять на воинском учете.