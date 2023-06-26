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14:55 (мск), источник: ТАСС

Крашенинников заявил, что закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Закон о праве судимых заключать контракты с Вооруженными силами РФ, подписанный президентом России на прошлой неделе, уже лишил возможности ЧВК заключать контракты о службе с такими гражданами. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто находится под приговором, и заключать с ними контракты [о прохождении службы]. Сейчас у нас закон другой, процедура другая, контракты заключаются только с Министерством обороны, процедура полная, прописано взаимодействие. Поэтому в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у них [ЧВК] уходит — ушла уже, они уже не могут оттуда брать [людей по контрактам]», — подчеркнул Крашенинников.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, который позволяет гражданам, имеющим судимость, заключать контракты с Вооруженными силами (ВС) РФ. Мера будет действовать в период мобилизации, военного положения и в военное время. Контракт может быть заключен с теми, кто уже отбыл наказание и снял или погасил судимость, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести и в отношении кого предварительное расследование приостановлено.

Также контракт могут подписать и с имеющими непогашенную судимость гражданами — за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности детей, а также осужден за шпионаж, захват заложника и некоторые экстремистские деяния. При этом закрепляется, что граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, теперь обязаны состоять на воинском учете.

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