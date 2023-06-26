СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими

«Чиновники в администрации Байдена на публике призывают к терпению, однако в частных беседах они выражают обеспокоенность медленным продвижением (украинских войск. — Прим. ред.)», — пишет издание.
Собеседник газеты также отметил, что Киев «отстает от расписания».
«Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий», — пишет NYT.
Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.