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17:09 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают результаты первых недель украинского наступления «отрезвляющими», сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Спецоперация на Украине
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«Чиновники в администрации Байдена на публике призывают к терпению, однако в частных беседах они выражают обеспокоенность медленным продвижением (украинских войск. — Прим. ред.)», — пишет издание.

Собеседник газеты также отметил, что Киев «отстает от расписания».

Кроме того, издание подтвердило большие потери западной техники у ВСУ.

«Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий», — пишет NYT.

Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.

Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.

Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.

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