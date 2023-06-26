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22:07 (мск), источник: ТАСС

Белый дом заявил, что США не видят угрозы Запорожской АЭС со стороны России

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, у США есть возможности осуществлять мониторинг радиационной ситуации около станции.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва Запорожской АЭС (ЗАЭС) силами РФ, как утверждает Киев. Об этом сообщил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза [подрыва ЗАЭС силами РФ] неминуема, но мы очень внимательно за этим наблюдаем», — сказал он.

Кирби также сообщил, что у США есть возможности осуществлять мониторинг радиационной ситуации около ЗАЭС, но не проинформировал о текущем состоянии радиационного фона. При этом 23 июня он же сообщил, что «США сейчас не фиксируют повышения уровня радиации в районе Запорожской АЭС».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что оповестил Бразилию, Индию, Китай, США, страны Европы и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал буквально через несколько часов после того, как появилась информация о визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины очередной ложью.

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