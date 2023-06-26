22:37 (мск), источник: Известия
Путин заверил, что данное им обещание сотрудникам ЧВК «Вагнер» будет исполнено
Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня заверил сотрудников ЧВК «Вагнер», что данное им обещание будет исполнено.
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Он напомнил, что у них есть выбор — продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к своим родным и близким или уйти и в Белоруссию.
«Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — заявил президент РФ.
Также Путин выразил благодарность сотрудникам ЧВК, остановившимся у «последней черты».
«Благодарю тех солдат и командиров группы “Вагнер”, которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», — сказал Путин.
24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.
Позднее стало известно, что Лукашенко по согласованию с российским лидером провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.