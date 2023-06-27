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11:16 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ уличили Трампа во лжи по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп еще в 2021 году в ходе встречи в Бедминстере, штат Нью-Джерси, говорил о хранящихся у него секретных документах, передает CNN. По информации телеканала, речь идет о файлах Пентагона, касающихся возможного нападения на Иран, наличие которых сам политик опровергает.

Источник: Reuters

Как отмечает CNN, соответствующие слова Трампа находятся на аудиозаписи с мероприятия, полученной телеканалом. Впервые о пленке, записанной уже после ухода политика с поста президента США, СМИ сообщили еще в начале июня. В своем материале телеканал приводит новые подробности предполагаемого разговора.

«Заявления Трампа, в которых он называет файлы крайне конфиденциальными документами, и, кажется, показывает их своим собеседникам, могут подорвать утверждения бывшего президента о том, что у него не было с собой никаких документов», — говорится в тексте.

CNN добавляет, что во время диалога о материалах Трамп и его помощники шутят над бывшим госсекретарем США, соперницей политика на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Телеканал подчеркивает, что они вспоминают историю со слитыми электронными письмами экс-главы Госдепа.

«Нет, она отправила бы его [секретный документ] Энтони Вайнеру», — смеется Трамп на записи, имея в виду бывшего американского конгрессмена от Демократической партии.

В июне бывшему президенту США предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим хранением более чем 100 секретных документов. Речь идет о материалах, которые обнаружили в его поместье в Мар-а-Лаго в августе 2022 года. При этом сам политик считает расследование политическим преследованием.

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