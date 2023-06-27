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10:47 (мск), источник: ТАСС

Китай оценил перспективы проведения переговоров по Украине в июле

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китайские власти считают, что главным фактором в урегулировании украинского кризиса с учетом возможного проведения переговоров по этой проблеме в ближайшем будущем следует считать усилия по содействию мирному процессу. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Спецоперация на Украине

«Главное — содействовать мирному процессу, нахождению политического решения урегулированию кризисной ситуации», — сообщила она на брифинге, отвечая на просьбу ТАСС подтвердить появившуюся в СМИ информацию о том, что в июле пройдут официальные переговоры по Украине с участием Китая.

По словам китайского дипломата, Пекин готов объединить усилия с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль в снижении эскалации на Украине. «Китай по украинской проблеме занимает постоянную и четко обозначенную позицию», — подчеркнула Мао Нин.

Как сообщил в понедельник германский телеканал ARD со ссылкой на собственные источники, официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле. По его сведениям, в Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Целью Запада, как отмечается, было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет по украинской проблеме. Переговоры прошли по инициативе Киева.

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