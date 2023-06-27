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12:03 (мск), источник: ТАСС

Подготовка к войне как гарантия мира и цветные революции. О чем заявил Лукашенко

Кропотливая подготовка к возможной войне и есть гарантия мирной жизни. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения генеральских погон. Его слова приводит агентство БелТА. Пресс-служба белорусского лидера заранее широко анонсировала речь главы государства.

Лукашенко напомнил о феномене цветных революций, а также рассказал о планах мятежа со стороны противостоящих властям Белоруссии сил.

ТАСС собрал основные заявления белорусского президента.

О боеготовности

«Тридцать лет я готовлюсь к войне. Поэтому сегодня мы живем под мирным небом». Это результат «кропотливой ежедневной работы», которая не всегда видна, но требует колоссальных усилий.

«Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей — и опять с Запада». У Минска есть технические возможности, чтобы противостоять ей.

Белорусы всегда будут сильнее любых вызовов, поскольку «умеют защищать свою землю».

О цветных революциях

«Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин».

О едином отечестве

«Было больно наблюдать за событиями, которые происходили [24 июня] на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно».

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность».

О преступной активности белорусской оппозиции

«Беглые наши засуетились». «Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий “вооруженного мятежа”: надо же отчитываться».

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