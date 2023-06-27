Подготовка к войне как гарантия мира и цветные революции. О чем заявил Лукашенко

Лукашенко напомнил о феномене цветных революций, а также рассказал о планах мятежа со стороны противостоящих властям Белоруссии сил.
ТАСС собрал основные заявления белорусского президента.
«Тридцать лет я готовлюсь к войне. Поэтому сегодня мы живем под мирным небом». Это результат «кропотливой ежедневной работы», которая не всегда видна, но требует колоссальных усилий.
«Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей — и опять с Запада». У Минска есть технические возможности, чтобы противостоять ей.
Белорусы всегда будут сильнее любых вызовов, поскольку «умеют защищать свою землю».
«Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин».
«Было больно наблюдать за событиями, которые происходили [24 июня] на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно».
«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность».
«Беглые наши засуетились». «Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий “вооруженного мятежа”: надо же отчитываться».