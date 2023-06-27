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15:22 (мск), источник: © РИА Новости

Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости. Франция в понедельник впервые провела испытания гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX, сообщило издание Challenges.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции», — сообщило издание.

Отмечается, что белый след после пролета V-MAX можно было наблюдать в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков (север Испании).

Двигатель ракеты был разработан компанией ArianeGroup при участии Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). УББ способен развивать скорость, превосходящую 6000 км/ч. Для его запуска была специально создана стартовая площадка на полигоне в Бискарросе.

Программа разработки гиперзвукового управляемого боевого блока была анонсирована в 2019 году занимавшей тогда пост главы минобороны Франции Флоранс Парли. Она отметила, что «многие страны обладают подобным оружием, больше нельзя ждать». Предполагалось, что первые испытания пройдут в конце 2021 года.

Ранее сообщалось, что европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года. По данным СМИ, у компании уже есть соглашения с Францией, Италией, Германией и Нидерландами.

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