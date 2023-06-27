Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы

«Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине», — сказал Шойгу.
Как отметил министр, отношения двух стран находятся на подъеме, Москва и Гавана достигли высокого темпа развития политического диалога.
Шойгу добавил, что состав многочисленной кубинской делегации свидетельствует о настрое Гаваны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях.
«Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области», — заявил Шойгу.
Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН и против его подмены так называемым порядком, основанном на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов.
«В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — добавил Шойгу.
На видео показаны кадры с церемонии встречи генерала армии Сергея Шойгу и генерала армейского корпуса Альваро Лопеса Мьеры, на которой прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Кубы.
В текущем году Кубу посетили несколько российских делегаций высокого уровня. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Кубы Мануэль Mappeрo, напомнил министр обороны России.