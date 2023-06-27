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18:15 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел в Москве встречу с министром Революционных вооруженных сил Республики Кубы Альваро Лопесом Мьерой, следует из видео российского военного ведомства.

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«Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине», — сказал Шойгу.

Как отметил министр, отношения двух стран находятся на подъеме, Москва и Гавана достигли высокого темпа развития политического диалога.

Шойгу добавил, что состав многочисленной кубинской делегации свидетельствует о настрое Гаваны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях.

«Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области», — заявил Шойгу.

Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН и против его подмены так называемым порядком, основанном на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов.

«В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — добавил Шойгу.

На видео показаны кадры с церемонии встречи генерала армии Сергея Шойгу и генерала армейского корпуса Альваро Лопеса Мьеры, на которой прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Кубы.

В текущем году Кубу посетили несколько российских делегаций высокого уровня. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Кубы Мануэль Mappeрo, напомнил министр обороны России.

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