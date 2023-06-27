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20:08 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян

ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн — РИА Новости. Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России, указано в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления», — говорится в материале.

В кабмине не уточнили другие детали.

Из-за специальной военной операции на Украине Финляндия с 30 сентября 2022 года существенно ограничила въезд российских туристов до дальнейшего уведомления. Ограничения распространяются как на туризм в стране, так и на транзит через нее в другие государства.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне.

После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

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