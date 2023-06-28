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12:06 (мск), источник: РБК

Лукашенко заявил о прекращении выяснения отношений с Россией

Лукашенко заявил, что никого не нужно агитировать за развитие партнерства Белоруссии и России, связи позволяют «держать удар со стороны Запада по всем фронтам». При этом союз Москвы и Минска — «не закрытый клуб», добавил он.

Источник: AP 2022

Отношения Белоруссии и России улучшились до такой степени, что в обеих странах больше не осталось никого, кому нужно было бы доказывать необходимость партнерства, заявил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам Форума регионов в Уфе.

«Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу. А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства — ни в России, ни в Беларуси. Заметно повысилась ответственность местных властей, представителей бизнеса, нашего общества».

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Говоря о развитии сотрудничества двух стран, Лукашенко заявил, что «все необходимые решения президентами приняты», и препятствий для этого нет. По его словам, в 2022 году взаимная торговля товарами и услугами превысила отметку $50 млрд, руководители российских регионов 16 раз посещали республику. Сейчас между Россией и Белоруссией действуют более 80 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заявил Лукашенко, добавив, что его страна готова принять участие в модернизации ключевых секторов российской экономики.

По словам Лукашенко, связи двух стран позволяют «держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам». При этом белорусский лидер добавил, что союз Москвы и Минска — «не закрытый клуб» и страны не объединяются «против кого бы то ни было». «Белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое. Чтобы все наши соседи были экономически успешными», — сказал он (цитата по БелТа), добавив, что не возражает против развития отношений со странами Западной Европы, если они «вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества».

По словам белорусского президента, связи с Россией в сфере не только экономики, но и безопасности «ой как далеко зашли», к чему «подтолкнула жизнь». Например, весной этого года Россия решила разместить в республике тактическое ядерное оружие; президент Владимир Путин связал это с планами Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Зимой Москва и Минск провели российско-белорусские летно-тактические учения.

Еще до начала военных действий на Украине президенты двух стран заявляли о тесных связях Москвы и Минска. В 2020 году Путин говорил, что отношения России и Белоруссии «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и являются «подлинно союзническими», а Лукашенко называл свою страну единственным «по-настоящему близким союзником».

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