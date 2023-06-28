Лукашенко заявил о прекращении выяснения отношений с Россией

Отношения Белоруссии и России улучшились до такой степени, что в обеих странах больше не осталось никого, кому нужно было бы доказывать необходимость партнерства, заявил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам Форума регионов в Уфе.
Говоря о развитии сотрудничества двух стран, Лукашенко заявил, что «все необходимые решения президентами приняты», и препятствий для этого нет. По его словам, в 2022 году взаимная торговля товарами и услугами превысила отметку $50 млрд, руководители российских регионов 16 раз посещали республику. Сейчас между Россией и Белоруссией действуют более 80 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заявил Лукашенко, добавив, что его страна готова принять участие в модернизации ключевых секторов российской экономики.
По словам Лукашенко, связи двух стран позволяют «держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам». При этом белорусский лидер добавил, что союз Москвы и Минска — «не закрытый клуб» и страны не объединяются «против кого бы то ни было». «Белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое. Чтобы все наши соседи были экономически успешными», — сказал он (цитата по БелТа), добавив, что не возражает против развития отношений со странами Западной Европы, если они «вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества».
По словам белорусского президента, связи с Россией в сфере не только экономики, но и безопасности «ой как далеко зашли», к чему «подтолкнула жизнь». Например, весной этого года Россия решила разместить в республике тактическое ядерное оружие; президент Владимир Путин связал это с планами Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Зимой Москва и Минск провели российско-белорусские летно-тактические учения.
Еще до начала военных действий на Украине президенты двух стран заявляли о тесных связях Москвы и Минска. В 2020 году Путин говорил, что отношения России и Белоруссии «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и являются «подлинно союзническими», а Лукашенко называл свою страну единственным «по-настоящему близким союзником».