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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство не имело отношения к работе ЧВК «Вагнер» на территории Африки. Он подчеркнул, что помимо денежных средств, которые выделялись компании по линии Минобороны, у «Вагнера» был и свой частный бизнес.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия оказать ЧВК «Вагнер» финансовую или иную поддержку на фоне введенных США санкций, Дмитрий Песков сказал: «У компании там был самостоятельный бизнес. И к этому бизнесу государство не имело никакого отношения».

Накануне на встрече с военными, участвовавшими в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», Владимир Путин заявил, что государство оплачивало деятельность группы и с мая 2022 года по май 2023 года заплатило ЧВК «Вагнер» 86 млрд 262 млн руб. «Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Министерства обороны. Он называл эти цифры. Но компания занималась и своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения», — объяснил Песков.

27 июня США внесли в санкционный список четыре юридических и одно физическое лицо, связанные, по версии Вашингтона, с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Среди них — базирующиеся в Центральноафриканской Республике алмазодобывающая компания Diamville и предприятие Midas Resources, занимающаяся добычей полезных ископаемых. При этом власти ЦАР заявили, что готовы принять взамен ЧВК «Вагнер» любую иную военную компанию из России.

Справка
Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». ГлавноеКто финансировал ЧВК «Вагнер», как проходил разговор Лукашенко и Пригожина, зачем Белоруссии командиры «Вагнера». Главное из выступлений Путина, Лукашенко и Золотова — в материале РБК

Милена Костерева

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