Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия оказать ЧВК «Вагнер» финансовую или иную поддержку на фоне введенных США санкций, Дмитрий Песков сказал: «У компании там был самостоятельный бизнес. И к этому бизнесу государство не имело никакого отношения».
Накануне на встрече с военными, участвовавшими в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», Владимир Путин заявил, что государство оплачивало деятельность группы и с мая 2022 года по май 2023 года заплатило ЧВК «Вагнер» 86 млрд 262 млн руб. «Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Министерства обороны. Он называл эти цифры. Но компания занималась и своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения», — объяснил Песков.
27 июня США внесли в санкционный список четыре юридических и одно физическое лицо, связанные, по версии Вашингтона, с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Среди них — базирующиеся в Центральноафриканской Республике алмазодобывающая компания Diamville и предприятие Midas Resources, занимающаяся добычей полезных ископаемых. При этом власти ЦАР заявили, что готовы принять взамен ЧВК «Вагнер» любую иную военную компанию из России.