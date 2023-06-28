Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым

«Да, была», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли состоялась такая встреча.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, президент обсудил с ним социально-экономическую обстановку в Чечне, «перспективные планы и достижения региона».
Он также рассказал, что Путин попросил передать поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха. Глава государства также отдельно выделил бойцов, участвующих в спецоперации, пожелав им успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач.
Кроме того, Кадыров опубликовал фотографию с российским лидером.