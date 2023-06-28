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18:06 (мск), источник: © РИА Новости

Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Да, была», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли состоялась такая встреча.

Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, президент обсудил с ним социально-экономическую обстановку в Чечне, «перспективные планы и достижения региона».

Он также рассказал, что Путин попросил передать поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха. Глава государства также отдельно выделил бойцов, участвующих в спецоперации, пожелав им успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач.

Кроме того, Кадыров опубликовал фотографию с российским лидером.

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