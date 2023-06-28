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19:59 (мск), источник: РБК

В Думе сказали, когда завершат рассмотрение повышения призывного возраста

Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста для срочной службы во втором-третьем чтениях уже в июле, сообщил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Источник: РИА "Новости"

«Будем стараться рассмотреть [во втором чтении] в июле. Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии», — сказал он.

Законопроект о повышении призывного возраста в Госдуму внесли в марте, его инициаторами помимо Картаполова выступили еще два члена комитета по обороне — Андрей Красов и Юрий Швыткин. С идеей о повышении планок призыва в декабре прошлого года выступил министр обороны Сергей Шойгу. Его поддержал президент Владимир Путин. Кабмин одобрил инициативу в конце мая. В середине июня законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не назначена, следует из базы данных нижней палаты.

Документ предусматривает повышение нижней планки призывного возраста в России с 18 лет до 21 года. Возраст отправки в запас планируется поднять с 27 до 30 лет. Ожидается, что это будет происходить поэтапно: в 2024 году призывной возраст будет от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и в 2026-м от 21 года до 30 лет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эти изменения позволят гражданам гарантированно получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, исключат явку школьников в военкоматы и сократят бюджетные траты на проведение медосвидетельствования.

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